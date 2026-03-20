第1日、5アンダーで首位の朴ヒョンギョン＝紫CCすみれVポイント×SMBCレディース第1日（20日・千葉県紫CCすみれ＝6731ヤード、パー72）韓国ツアーで通算8勝の朴ヒョンギョン（韓国）が67をマークし、首位に立った。今季2勝目を狙う佐久間朱莉が1打差で2位。さらに2打差の3位に金田久美子、鈴木愛、荒木優奈の3人が並んだ。前週優勝の菅楓華は73で18位につけ、小祝さくらは77と崩れ77位と出遅れた。前年覇者の吉田優利は米ツア