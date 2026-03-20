◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は19日、準々決勝で敗れた4チームによるプレーオフが行われ、W杯に出場する全6チームが決まりました。今大会はグループステージは各組4チームずつに分かれて実施。各組上位2チームと、3位のうち成績上位の2チームが準々決勝に進出しました。決勝トーナメントでは準決勝に進出したチームが「FIFA