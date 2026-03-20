3月19日、元モーニング娘。の辻希美が、オフィシャルブログで長男の青空（せいあ）さんの中学校の卒業式に参加したと明かした。辻の夫で俳優の杉浦太陽もブログとInstagramで同様の報告を行っている。「辻さんは“青空の中学校の3年間は本当にあっという間でした”、“ついこの間入学したと思ったのにもう卒業式?と言う気持ちです”と母親としての感慨を記し、杉浦さんも“幼い頃から知ってる子も多いので、とにかく、涙が溢れま