3月19日に放送された『アメトーーク！』（テレビ朝日）の企画は「色々あった同期芸人」。2012年デビューの芸人たちが集合し、若手時代から現在までのエピソードを語った。やはり注目されたのは昨年9月に4年間の交際を終了した元カップル、オズワルドの伊藤俊介と蛙亭のイワクラ。番組開始すぐにイワクラが「去年の9月にお別れしまして。それまでずっと共演NGということで。テレビとかライブとか。伊藤さんが『付き合ってる状態