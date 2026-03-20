3月19日、お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬が表舞台に復帰することが、各紙で報じられた。同日、所属事務所のホリプロコムが公式サイトで活動再開を報告。さらに小沢本人も、サイト内でコメントを出している。「コメントの中で小沢さんは《自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています》と語っています。現時点で何か仕事が決まっているわけではないとしながらも《もう一度、漫才