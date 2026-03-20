小池百合子東京都知事が「おばさん」と呼ばれて不快感を示したことに、元２ちゃんねる管理人のひろゆき氏や元参院議員のガーシー（東谷義和）が持論を述べた。事の発端は鳥取県の平井伸治知事が１８日に県議会で少子化対策を問われた際、「鳥取県は財政的に厳しい。東京都にはすぐにやる『おばさん』がいらっしゃる」と小池氏を念頭に置いた発言で物議を醸したことだ。小池氏は１９日、「知事自らが先頭に立ってこうした『お