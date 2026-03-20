16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏が、ロッテ・木村優人について言及した。野村氏は木村について「見ていると縦割れのカーブ、バッターからしたら厄介な球種。ストレートも伸びがあるし、力があるので、ストレート、カーブに変化球を混ぜながらのピッチングになると思う」と推測。さらに、「1年間と考えた時に良かったり、悪かったり、あるかもしれませんけど、悪い時を減らしな