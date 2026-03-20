フリーアナウンサーの有働由美子が２０日、ニッポン放送「うどうのらじお」に出演。大の阪神ファン目線から今年のペナントレースを見通した。有働は、先のＷＢＣでの、侍ジャパン?８強敗戦?にショックを引きずっていると吐露。アシスタントの熊谷実帆アナから「プロ野球開幕しますから。日本のプロ野球が」と励まされると、「そうですね。なんか今年はプロ野球開幕しても、どう考えても阪神ぶっちぎり、一人勝ち。なんか本当申