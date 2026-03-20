「ミス東スポ２０２４」の幕田みゆが２０日、東京・秋葉原でＤＶＤ「恋は電撃のように」のリリースイベントを行い、セクシーショットを見せつけた。今回が２本目のＤＶＤリリースとなる幕田は、今作について「家庭教師のお姉さんを演じる私が、生徒と恋をする物語です。温泉シーンもあって、手ブラしてるところも見られますよ！」とアピール。パッケージでは、まるで?ドロンジョさま?、いや、それ以上に露出の多いセクシーランジ