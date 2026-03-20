Vポイント×SMBC レディス初日女子ゴルフの国内ツアー・Vポイント×SMBCレディス初日が20日、千葉・紫CCすみれC（6731ヤード、パー72）で行われた。推薦出場で日本3戦目のパク・ヒョンギョン（韓国）は1イーグル、4バーディー、1ボギーの67で回って5アンダーで単独首位に立った。韓国ツアー8勝、「キュート」と「ビューティフル」を合わせた「キューティフル」の愛称で親しまれる26歳は、気温10度を切る寒さの中、「リラックス」