恋バナは誰としますか？友人？ 兄弟？ 親？ 中には誰にも相談しないという方もいるかもしれません。今回は筆者の知人が体験した、恋バナにまつわるエピソードをご紹介します。 恋バナを嬉しく思っていた翌日、中1の娘が激怒する事態に！？