アルゼンチン代表のアウェーユニが「日本代表だと思った」サッカー日本代表の2026年アウェーユニホームが20日に発表されて注目を集めたが、同日はアディダス社と契約する海外勢のアウェーユニホームも続々と発表された。そんな中、アルゼンチン代表のユニホームが「なんか日本代表っぽい」と話題になっている。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のサッカー専門Xは「2026年FIFAワールドカップに向けた、アルゼンチン代表のアウェ