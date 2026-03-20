ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。「なぜか覚えているどうでもいい記憶」というテーマでメールを募集したところ、リスナーからさまざまなエピソードが集まった。あるリスナーからは、高校の卒業式にまつわるエピソードが寄せられた。リスナーの卒業式は、新型コロナウイルスが流行している時期に行わ