片手で持てる小型なポータブル電源「DJI Power 1000 Mini」をレビュー！ポータブル電源は小型モデルとしては可搬性の高い300Wh前後の容量が一般的です。ただし、ポータブル電源としては容量が小さいため、長時間の利用には向いていません。また高出力の家電では利用できないため、利用機器が限定されます。そうした課題を解決したポータブル電源「DJI Power 1000 Mini（型番：DYM1000M）」がDJIの日本法人であるDJI JAPANより2026