中道改革連合／小川淳也 代表 中道改革連合の小川淳也代表が20日、代表就任後、初めて地元の香川に入りました。 （中道改革連合／小川淳也 代表）「今からはやりたいことをやっていきたいと思っています。それは何よりもこの行き詰まった社会をどのようにすれば立て直していけるのか、その道筋を描くことです」 中道の小川代表は20日正午から、高松市で街頭演説を行いました。 日本時間の20日未明に行われた日米