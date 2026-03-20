タレントのスザンヌが19日にインスタグラムを更新。長男の小学校卒業を報告した。【写真】スザンヌ、長男と笑顔の手つなぎショットスザンヌが「息子の小学校卒業式でした」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、息子と手をつなぐ様子やにこやかな表情で息子の卒業を祝福する姿が収められている。投稿の中でスザンヌは「ランドセルをおろす日が来るなんて…ついこの前まで、おっきなランドセルに背