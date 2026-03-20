◆オープン戦オリックス―阪神（２０日・京セラドーム大阪）阪神・中川勇斗捕手が、３試合連続「５番・左翼」で先発出場する。ここまでオープン戦１２試合の出場で打率３割６分１厘、２本塁打、７打点とチーム３冠。捕手登録ながら開幕左翼スタメンを目指す若虎が、ラストスパートをかける。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅近本２番・二塁中野３番・ＤＨ森下４番・三塁佐藤５番・左翼