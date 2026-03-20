プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが２０日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演。活動再開後初めてとなる地上波に生放送で復帰。お笑いタレントやす子へのＳＮＳ投稿問題で活動休止していた期間について言及した。番組内でこれまでのキャリアについて触れると、フワちゃんはお笑いタレント・やす子にＳＮＳで不適切な投稿を行い、２４年８月に芸能活動を休止した当