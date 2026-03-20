静岡で20日、桜の開花が発表されました。平年より4日早く2025年より6日早い開花となります。20日午前11時ごろ静岡地方気象台では、敷地内にある標本木のソメイヨシノを職員が念入りに確認すると…（静岡地方気象台 鶴橋茂大 気象情報官）「ソメイヨシノの標本木を確認しましたところ、開花の基準としています5～6輪以上の花の開花を確認しましたので、20日開花といたします」本格的な春の訪れを告げる桜の開花が発表されまし