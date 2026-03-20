ハロー！プロジェクトで知られる芸能事務所「アップフロント」が主催するイベント「木下グループＰｒｅｓｅｎｔｓカーボンニュートラルを考える２０２６ｂｙＳＡＴＯＹＡＭＡ＆ＳＡＴＯＵＭＩｍｏｖｅｍｅｎｔ」が２０日、千葉・幕張メッセで開幕した。環境問題や地域創生、地域活性化などへの理解を深めることを目的とした毎年恒例のイベント。今年も例年に続いて「カーボンニュートラルを考える」をテーマに自治体や