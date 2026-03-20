◆大相撲春場所１３日目（２０日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）をはたき込み、３敗で踏みとどまった。頭を下げて出てきた琴勝峰に左に動きながら、右で突くようにして下し、３敗に引きずり降ろした。前日は、１敗で単独首位の関脇・霧島（音羽山）との大一番だったが、立ち合いの張り差しが効果なく、上手投げに屈し、痛恨の黒星。だが、この日は立て直した。横綱初優勝