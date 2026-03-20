7月から日本テレビ系にて全国放送されるテレビアニメ『株式会社マジルミエ』の第2期キービジュアル、主人公・桜木カナ（cv.ファイルーズあい）の第2期版キャラクタービジュアルが公開された。【画像】なんか大人っぽくなってる？桜木カナ第2期版キャラクタービジュアル第2期キービジュアルは、夜のビル群を背に、第2期で活躍する魔法少女たちが凛々しく描かれた。また、4月12日から毎週日曜午後11時30分〜TOKYO MXほかにて第