8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、きょう20日午後10時にプレミア公開されるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第649回に登場する。【動画】一発撮りのピアノアレンジ！MAZZEL「Only You」同コンテンツ初登場となるMAZZELは「Only You」を披露。メンバーのNAOYAがW主演を務めたドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマでもある同楽曲をスペシャルピアノアレンジにて一発撮りパフォーマンスする。MAZZELは「