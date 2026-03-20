俳優のライアン・ゴズリングが主演するSF大作映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（公開中）より、ゴズリング演じる中学教師グレースが、宇宙の果てで同じ目的を持つ異星人ロッキーと出会い、絆を深めていくシーンを切り取った本編映像が解禁となった。【動画】異星人ロッキーとの“運命の出会い”本編映像本作は、人気作家アンディ・ウィアーによるベストセラー小説が原作。太陽の衰弱により地球滅亡の危機が迫る中、人類