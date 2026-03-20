「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、名古屋と大阪の対抗戦が行われ、名古屋代表として朝倉未来の中学時代の先輩、せーやと、朝倉未来とかつて喧嘩した経験のある大浦工が、大阪問題児喧嘩自慢のシェンロン、ダイスケとのタッグ戦に臨み、判定３−２で勝利した。ＢＤ初のベアナックルでの２対２の試合。シェンロンとせ