お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成が１９日、Ｘを更新。「この時期になると思い出す」という娘の小学校卒業式でのほろ苦い思い出を明かした。「去年の娘の卒業式」（※実際には２０２３年３月、その後の投稿で訂正）、「娘に記念撮影を拒否されたので」と雨でぬれ、文字がにじんだ「卒業式」の看板の前で、たった一人で記念撮影する写真を公開した。フォロワーからの指摘に「去年も投稿しました。来年も投稿します笑」と宣