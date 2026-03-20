◇大相撲春場所13日目（2026年3月20日エディオンアリーナ大阪）23年九州場所以来3度目の優勝へ単独トップを走る関脇・霧島（29＝音羽山部屋）は西前頭3枚目の王鵬（26＝大嶽部屋）を下し、12勝1敗とした。立ち合いすぐ王鵬に右のど輪から引かれても冷静に対処。突いて左ですくうなど反撃。再び突き合う展開から左差し、右で相手の左差し手を防ぎつつ圧力を加えて寄り倒した。後続に2差をつけた霧島は14日目に勝てば優勝が決