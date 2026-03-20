今回の日米首脳会談について、野党からは賛否の声が上がっています。高市総理の帰国後ただちに、国会での説明を求める方針です。中道改革連合小川淳也 代表「『世界の平和を守るのはドナルド（・トランプ大統領）しかいない』というその言葉は、必ずしも日本国民の多くを代表してはいないのではないか」中道改革連合の小川代表は、首脳会談での高市総理の対応について、“温和な雰囲気で会談をやり切ったことは率直に評価し