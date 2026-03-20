原作を戸倉儚氏、コミカライズをアラカワシン氏が手掛けている『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』がテレビアニメ化され、2027年1月に放送されることが発表された。中心キャラクターのヴィム＝シュトラウス役を川島零士、ハイデマリー役を菱川花菜が務め、アニメーション制作をJ.C.STAFFが担当する。【画像】自信がなさそうな表情…ヴィムのキャラクタービジュアル本作は、「がうがうモンスタープラス（WEB）」 「マンガ