「なにわ男子」の道枝駿佑さん、モデルで俳優の生見愛瑠さん、三木孝浩監督が『君が最後に遺した歌』の初日舞台挨拶に登場しました。 【写真を見る】【 なにわ男子・道枝駿佑 】生見愛瑠に「いたっけ？」ご飯に同席も忘れられ?悲しい…?初の単独主演映画公開道枝さんは舞台挨拶の直前にやっと公開した実感が湧いたと言い?劇場に向かう道中に実感が湧いてきて、いよいよ自分の主演作が届くのが貴重な機会だし、皆さんからど