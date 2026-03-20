秋篠宮ご夫妻は、ボランティア活動などを行う社会教育団体「修養団」の創立120周年を記念する式典に出席されました。秋篠宮ご夫妻はきょう（20日）午後、東京・渋谷区で開催された「修養団創立120周年記念大会」の式典会場を訪れ、秋篠宮さまが挨拶されました。「青少年の心を育む体験活動やボランティア活動、社会人に対する講習・講演活動、災害被災者支援活動、さらには、国際交流事業などを通じ、明るい社会を築くために、日々