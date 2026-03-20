伊仙町役場・徳之島コーヒー生産者会・丸紅・味の素AGFの4者連携による徳之島コーヒーを次世代に引き継ぐための活動が着実に前進している。同活動は、2017年6月に「徳之島コーヒー生産支援プロジェクト」として始動。2025年10月からは「徳之島コーヒーアイランドプロジェクト」に改称。コーヒー生豆の収量・品質向上を図るとともに、体験型グリーンツーリズムとの連動を図る新たなステージへと移行し島内および来島者への徳