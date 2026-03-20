お気に入りの毛布ロールに寄り掛かりながら器用に眠っていたというポメプーさん。ぬいぐるみと見間違えてしまうほど、反則級に可愛い寝姿が話題になっているのです。 悶絶必至、AI画像やぬいぐるみと疑われてしまうその光景は記事執筆時点で303万回を超えて表示されており、14万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：毛布に寄りかかる犬→そのまま眠ってしまい…ぬいぐるみ過ぎる『寝姿』】 毛布に寄