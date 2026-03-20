心配性なわんこたちの行動が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で52万回再生を突破し、「愛が溢れてる」「優しい世界だねぇ」「見守り部隊可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ケージで寝言をいう子犬→先輩犬たちが『どうしたんだろう』と集まって…尊さが大渋滞している光景】 子犬が寝言をいっている！？ TikTokアカウント「riri_pupu_lua」の投稿主さんは、『L