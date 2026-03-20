扇雀飴本舗の「幻の柑橘 直七（なおしち）のど飴」（以下、直七のど飴）が今期（3月期）、好調に推移している。「特有のまろやかな酸味と溢れる果汁感が評価されて支持拡大している。看板商品の『はちみつ100％のキャンデー』」に続く第二の柱商品へと成長している」（扇雀飴本舗）という。原材料の直七は、スダチの一種で高知県の特産品。生産量が少ない希少果実で、幻の柑橘と呼ばれている。直七の収穫は毎年9月頃から始