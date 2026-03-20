プレミアリーグ第30節マンチェスター・ユナイテッド対アストン・ヴィラの一戦は、3-1でホームチームの勝利となった。この試合でキーマンとなったのが、ユナイテッドのエースであるブルーノ・フェルナンデス。2ゴールのアシストを記録し、チームを勝利に導いた。これでブルーノは第28節から3試合連続でアシストを記録。16アシストはプレミアリーグダントツトップの数字となっている。2位はマンチェスター・シティのラヤン・チェルキ