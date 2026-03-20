インテルに所属するフランス人FWアンジュ・ヨアン・ボニーが、ユヴェントス移籍が目前に迫りながらも実現しなかった過去について、大きな悲しみだったと明かしている。ユース時代にはフランスの複数クラブを転々としたボニーは、シャトールーでプロキャリアをスタートさせると、パルマでのプレイを経て、昨夏にインテルへ完全移籍。スーパーサブという立ち位置ながら、強靭なフィジカルを活かしたポストプレイや豪快なシュートを武