アジアサッカー連盟（AFC）は20日、2031年と2035年に開催されるアジアカップの開催地選定プロセスを中止することを発表した。AFCによれば、今回の件は国際試合カレンダーの改訂案に関する国際サッカー連盟（FIFA）との最近の協議を受けたものであり、その改訂案には今後のアジアカップを偶数年に開催するという提案も含まれていたという。AFCは原則としてこの方向性を認識しており、今後は大会日程をそれに合わせて調整していく予