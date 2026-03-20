ドイツのシュツットガルトでキャリアをスタートさせ、その後ローマ、チェルシーでプレイしたレアル・マドリードのアントニオ・リュディガー。2022年からスペインでプレイしており、レアルではリーグ、コパ・デル・レイ、CLのタイトルを獲得している。そんなリュディガーだが、クラブとの契約は今季限りで、その去就に注目が集まっている。『MARCA』によると、レアルは33歳となったリュディガーとの契約延長について話し合っている