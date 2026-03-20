2025年8月の大雨被害の影響で休業が続いていた金沢市の健民スポレクプラザ内にある石川県内唯一のアイスリンク。修復工事を終え20日、営業を再開しました。午前10時のオープンと同時に多くの家族連れらが訪れた、金沢市西泉にある健民スポレクプラザ。2025年8月に発生した線状降水帯による大雨では近くを流れる伏見川が氾濫し、施設は1階部分が最大60センチ浸水。アイスリンクを作る冷凍機も水没する被害を受けました。健民スポレ