源田は今回のWBCでも目を見張る活躍を見せた(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」のレギュラーとして、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でプレーした源田壮亮が、今大会限りで代表から退く意向を明かした。3月19日、西武の全体練習後の取材の中で「今後は若い選手を応援したい」などと語ったことが報じられている。【動画】「Oishii~!」タティスJr.が「お〜いお茶」を飲んで笑顔源田は、WBCには前回から2大会連