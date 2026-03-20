希望を胸に、社会への一歩を踏み出します。金沢大学の卒業式が20日に行われ、2500人が晴れて門出を迎えました。卒業生「イエーイ！卒業！」「良い友達と巡りあえて本当に楽しかった」「ピンクが好きなので全身ピンク色にしてもらった。大好きな地元石川に貢献できる人になりたい」晴れ着を見にまとい、とびきりの笑顔を見せる卒業生たち。金沢大学では2025年度、大学生と大学院生などあわせて2500人が旅立ちの日を迎えました。金沢