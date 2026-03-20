タレントのぺえが、長年愛してやまない女性ダンスグループへの熱狂的な想いを明かした。幼少期からのファンでありながら、2026年現在もなおその熱が冷めるどころか、新たな盛り上がりを見せているという。【映像】ぺえがファンの女性グループ3月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人