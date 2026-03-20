選挙の前に有権者に菓子折りを配った岐阜県本巣市の市議を書類送検です。捜査関係者などによりますと、本巣市の鍔本規之市議(77)は、去年9月の市議選の告示前に支援者を通じて有権者に菓子折りを配った公選法違反の疑いで書類送検されました。警察はこれまで市議会などを家宅捜索するなどして捜査を進めていましたが、鍔本市議は「選挙運動で近所に迷惑を掛けるという、近所付き合いの延長線上だった」と、公選法で禁じられ