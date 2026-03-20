◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(20日、甲子園球場)甲子園球場では春の選抜高校野球・大会2日目が行われ、珍しい光景も見られました。場面は、滋賀学園(滋賀)と21世紀枠の長崎西(長崎)が対戦した第1試合の8回表。1点ビハインドの長崎西は2アウト3塁の場面で、代打として楊井慎吾選手(3年)を起用します。すると3塁側のアルプスからは“バースデーソング”が盛大に鳴り出しました。というのも、楊井選手は前日19日が誕生日。これ