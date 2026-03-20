男性同士の恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』でカップル成立し、絶大な人気を誇る中井大（ダイ）が、パートナーである中西瞬（シュン）との現在の関係性について語った。【映像】シュンとの現在の関係3月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては