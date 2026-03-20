昇級初戦の東風Ｓで首差２着のジョイフルニュース（牝４歳、美浦・大竹正博厩舎、父ロードカナロア）は、福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル）を視野に調整されることを、社台サラブレッドクラブが２０日にホームページで発表した。デビューから７戦でパーフェクト連対。２０日から宮城・山元トレセンに放牧に出されており状態を見極めて重賞初挑戦を判断する。