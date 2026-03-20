「選抜高校野球・１回戦、智弁学園４−０花巻東」（２０日、甲子園球場）花巻東は初戦敗退。智弁学園のエース左腕、杉本真滉投手に３安打完封負けを喫した。杉本は最速１４４キロの直球を軸に、１００キロ台前半のカーブで緩急も駆使。佐々木監督は「中軸の子たちもかなり速いって言っていた。伸びてくる感じがすると言っていたので。春先のあのスピードでですね。なかなか対応しきれなかったというのがちょっと正直なところ