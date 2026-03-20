◆大相撲春場所１３日目（２０日・エディオンアリーナ大阪）安青錦（安治川）は、琴桜（佐渡ケ嶽）との大関同士の一番に寄り切りで勝ち、６勝目。負け越しのピンチをとりあえず、しのいだ。過去４勝１敗の大関との対戦で、左からの出し投げに土俵際につまったが、体勢を入れ替えると左を差して、押し切った。序の口デビューから１４場所続けている勝ち越し記録も、どうにか可能性をつないだ。残り２日に、勝ち越しをかける。