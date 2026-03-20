きのう夜から未明にかけて東京・大田区と栃木県で住宅火災が相次ぎ、2人が死亡しました。【映像】激しく燃え上がる住宅（現場の様子）午前3時前、大田区北千束で火事がありました。およそ2時間後にほぼ消し止められましたが、2階建て住宅が全焼し、周辺の住宅7軒の壁などが焼けました。焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火元の住宅には高齢の女性が1人で住んでいますが、連絡が取れていません。一方、栃木県足利市で